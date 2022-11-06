Окупанти у Херсоні розсилають фейкові повідомлення про загрозу обстрілу з боку ЗСУ, - Генштаб
Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше залишити правобережну частину міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення із тимчасово зайнятих територій Херсонської області.
За наявною інформацією, із населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію Криму з наступним переселенням на територію РФ.
Водночас у деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.
Ситуація на фронтах
Минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів біля населених пунктів у Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Зокрема, атаки ворога були відбиті у районах населених пунктів Зибіне Харківської області, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар'їнка, Озарянівка, Досвідчене, Павлівка, Яковлівка та Ямполівка у Донецькій області та Щербаки Запорізької області.
Минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних і 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На удари противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін.
На інших напрямках ворог здійснював обстріл:
на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка та Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині;
на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибіне, Червоне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілячі та Уди Харківської області;
на Куп'янському та Лиманському напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман та Торське Донецької області;
на Бахмутському напрямку - з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Досвідчене, Соледар, Спірне та Яківна Донецької області;
на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Досвідчене та Первомайське Донецької області;
на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка у Донецькій області;
на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юріївки Запорізької області.
На Південнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали райони понад 25 населених пунктів, недалеко від лінії зіткнення.
Підтверджено поразку противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей.
Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів.
У населеному пункті Басань Запорізької області вражено штаб одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців.
У районах населених пунктів Пологи та Марфополь знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ.
Нагадаємо, що українські військові вразили переправу окупантів у Херсонській області.
Також ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів.
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