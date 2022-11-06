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Росіяни вісім разів обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки

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Дніпропетровська область, Неділя 06 листопада 2022 07:57
Росіяни вісім разів обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни вісім разів обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська з вечора до ранку 6 листопада вісім разів відкривали вогонь по Нікопольському району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти застосували РСЗВ та важку артилерію.

У Мирівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські споруди, автомобілі та газопроводи.

Росіяни вісім разів обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки

9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням, розповів Резніченко.

Росіяни вісім разів обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки

У Нікопольському та Марганецькому громадах – без постраждалих.

У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків – багатоповерхових та приватних. Пошкодили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газопроводи та лінії електропередач.

Нагадаємо, що окупанти вночі 5 листопада завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. Увечері того ж дня снаряд прилетів до житлового будинку, де знаходилася дитина.

Також ми писали, що вночі 4 листопада на Дніпропетровщині збили 8 російських дронів-камікадзе . Крім того, окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області.

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