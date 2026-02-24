Вибух у райвідділі поліції Дніпра визнали терактом: з’явилися фото

Серія терактів проти правоохоронців

Нагадаємо, протягом останніх днів Україну сколихнула серія жахливих терактів, націлених на правоохоронні органи.

Зокрема, ввечері 22 лютого подвійний вибух пролунав у Львові. Внаслідок цього там загинула поліцейська, а ще понад 20 чоловік було поранено. Згодом підкладачку вибухівки було затримано - нею керували російські куратори.

Вчора стало відомо, що жінка діяла не сама, їй допомагала 18-річна мешканка Харкова. Також ми писали, що Галицький районний суд Львова обрав першій підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

У Миколаєві вчора ввечері під час перезмінки патрульних неподалік них вибухнув невідомий пристрій. Наразі відомо про сімох поранених, двоє з яких у тяжкому стані.

А вже через декілька годин стало відомо про вибух в одному з районних відділків поліції міста Дніпро. Він такої сили, що у приміщенні позносило стіни.