У Дніпрі стався вибух у райвідділку: що відомо

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 21:29
UA EN RU
У Дніпрі стався вибух у райвідділку: що відомо Ілюстративне фото: у Дніпрі стався вибух (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Ввечері вівторка, 23 лютого, у одному з районних відділків поліції міста Дніпро стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та поліцію Дніпропетровської області.

Читайте також: У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка: що про неї відомо

Що передувало

Як стало відомо РБК-Україна, сьогодні ввечері стався вибух у Дніпрі. За попередніми даними, було пошкоджено будівлю районного відділку полції.

Водночас, джерело зазначло, що вибух міг статись біля будівлі, а не в середині.

Що кажуть у поліції

Згодом у поліції підтвердили факт вибуху, він стався в адміністративній будівлі поліції у Амур-Нижньодніпровському районі близько 20:30.

Попередньо, внаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею.
У Дніпрі стався вибух у райвідділку: що відомо

Наразі на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту.

Теракт у Миколаєві

Нагадаємо, декілька годин тому стало відомо про вибух у Миколаєві. Під час перезмінки патрульних неподалік них вибухнув невідомий пристрій. Наразі відомо про сімох поранених, двоє з яких у тяжкому стані.

"Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави", - заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Теракт у Львові

Також варто нагадати, що декілька днів тому теракт стався у Львові. Там внаслідок подвійного вибуху загинула поліцейська, а ще понад 20 чоловік було поранено.

СБУ та поліція оперативно затримали підкладачку вибухівки. Водночас, сьогодні стало відомо, що вона діяла не сама - нею, та спільницею з Харкова керували російськи куратори.

Сьогодні Галицький районний суд Львова обрав першій підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

