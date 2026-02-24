RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Взрыв в райотделе полиции Днепра признали терактом: появились фото

Фото: последствия взрыва в Днепре (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Кава

В Днепре вечером 23 февраля произошел взрыв в помещении одного из отделов полиции. Правоохранители начали расследование по статье о террористическом акте.

Что известно о взрыве в отделе полиции

По данным следствия, взрыв прогремел около 20:50. Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство.

В результате происшествия пострадавших нет.

Взрывной волной повреждено административное здание, окна помещения и автомобиль, который был припаркован рядом.

Фото: последствия взрыва в Днепре (t.me/pgo_gov_ua)

Инцидент официально квалифицировали как теракт

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры следователи УСБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Сейчас на месте работают специалисты взрывотехнической службы, продолжается осмотр территории.

Что происходит на месте происшествия

Прокуроры и следователи устанавливают все обстоятельства взрыва. Правоохранители продолжают следственные действия и сбор доказательств.

 

Серия терактов против правоохранителей

Напомним, в течение последних дней Украину всколыхнула серия ужасных терактов, нацеленных на правоохранительные органы.

В частности, вечером 22 февраля двойной взрыв прогремел во Львове. В результате там погибла полицейская, а еще более 20 человек были ранены. Впоследствии подкладывательница взрывчатки была задержана - ею руководили российские кураторы.

Вчера стало известно, что женщина действовала не одна, ей помогала 18-летняя жительница Харькова. Также мы писали, что Галицкий районный суд Львова избрал первой подозреваемой меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

В Николаеве вчера вечером во время пересменки патрульных неподалеку от них взорвалось неизвестное устройство. Известно о семи раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

А уже через несколько часов стало известно о взрыве в одном из районных отделений полиции города Днепр. Он такой силы, что в помещении посносило стены.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрТерактОфис ГенпрокурораНациональная полиция