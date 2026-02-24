Взрыв в райотделе полиции Днепра признали терактом: появились фото

В Днепре вечером 23 февраля произошел взрыв в помещении одного из отделов полиции. Правоохранители начали расследование по статье о террористическом акте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Взрывной волной повреждено административное здание, окна помещения и автомобиль, который был припаркован рядом.

Серия терактов против правоохранителей

Напомним, в течение последних дней Украину всколыхнула серия ужасных терактов, нацеленных на правоохранительные органы.

В частности, вечером 22 февраля двойной взрыв прогремел во Львове. В результате там погибла полицейская, а еще более 20 человек были ранены. Впоследствии подкладывательница взрывчатки была задержана - ею руководили российские кураторы.

Вчера стало известно, что женщина действовала не одна, ей помогала 18-летняя жительница Харькова. Также мы писали, что Галицкий районный суд Львова избрал первой подозреваемой меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

В Николаеве вчера вечером во время пересменки патрульных неподалеку от них взорвалось неизвестное устройство. Известно о семи раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

А уже через несколько часов стало известно о взрыве в одном из районных отделений полиции города Днепр. Он такой силы, что в помещении посносило стены.