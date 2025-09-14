Вибух у поїзді на Київщині: поліція відкрила справу

Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом вибуху на залізниці під Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
В ніч на 14 вересня на Фастівщині стався інцидент на залізниці. Близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення про вибухи на станції між містами Васильків та Боярка.
Правоохоронці, які прибули на місце, попередньо з’ясували, що детонація сталася у вантажному вагоні, після чого виникла пожежа. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.
Слідчі управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 КК України).
У ніч проти 14 вересня на Київщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що вибухи в регіоні не пов’язані з ворожою повітряною атакою.
Через інцидент кілька поїздів були змушені змінити маршрут і рухаються з затримками. Зокрема, частину пасажирів рейсу Харків - Перемишль доставили автобусами до столиці, а інші продовжили подорож потягом, але вже за скоригованим маршрутом.
Медики надали допомогу трьом жінкам, у яких зафіксували гостру стресову реакцію.
У соцмережах з’явилися кадри з місця надзвичайної події в Київській області.
Пізніше Головне управління комунікацій ЗСУ повідомило в коментарі РБК-Україна, що у Київській області сталася детонація боєприпасів у поїзді.