Вибух у поїзді на Київщині: поліція відкрила справу

Вибухи на залізниці

У ніч проти 14 вересня на Київщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що вибухи в регіоні не пов’язані з ворожою повітряною атакою.

Через інцидент кілька поїздів були змушені змінити маршрут і рухаються з затримками. Зокрема, частину пасажирів рейсу Харків - Перемишль доставили автобусами до столиці, а інші продовжили подорож потягом, але вже за скоригованим маршрутом.

Медики надали допомогу трьом жінкам, у яких зафіксували гостру стресову реакцію.

У соцмережах з’явилися кадри з місця надзвичайної події в Київській області.

Пізніше Головне управління комунікацій ЗСУ повідомило в коментарі РБК-Україна, що у Київській області сталася детонація боєприпасів у поїзді.