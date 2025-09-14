Медики супроводжують до столиці: стало відомо про постраждалих під час вибуху в Київській області
На Київщині сталося пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок вибуху. Фахівці вже усувають наслідки, організовано резервний рух поїздів та допомогу пасажирам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника в мережі Telegram.
У Фастівському районі Київської області в ніч на 14 вересня зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури. У ліквідації наслідків залучені співробітники "Укрзалізниці" та екстрені служби, які працюють над відновленням руху поїздів.
Для пасажирів поїзда №73 сполученням Харків - Перемишль було організовано альтернативний маршрут: частину людей доправили автобусами до Києва, а потім вони продовжили поїздку поїздом, який вирушив в обхід пошкодженої ділянки.
Трьом жінкам, які перебували у потязі, знадобилася медична допомога у зв'язку з гострою реакцією на стрес. Супроводжувати пасажирів до столиці направлено бригаду екстреної медицини.
На період відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення йдуть в об'їзд проблемної ділянки через Миронівку або Коростень. Це спричинило зміни в розкладі, проте залізничники прискорюють рух і вручну координують пересадки, щоб мінімізувати незручності.
Крім того, щоб уникнути перебоїв із приміським сполученням, "Укрзалізниця" організувала тактовий рух поїздів у напрямку Боярки та у зворотному напрямку протягом усієї неділі. З актуальним графіком можна ознайомитися на офіційних ресурсах компанії.
Нагадуємо, що жителі Київської області чули вибухи, проте вони не були пов'язані з повітряною атакою. При цьому, на території регіону не фіксувалися ворожі повітряні цілі, а сигнал "повітряна тривога" не оголошувався.
Зазначимо, що через пошкодження інфраструктури неподалік Києва, спричинене надзвичайною ситуацією, в ніч на неділю, 14 вересня, кілька поїздів прямуватимуть зміненими маршрутами. В "Укрзалізниці" уточнили, що поїзди, які проходять через станцію Боярка, тимчасово переспрямовано за іншими напрямками.