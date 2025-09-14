Взрыв в поезде в Киевской области: полиция открыла дело

Взрывы на железной дороге

В ночь на 14 сентября на Киевщине произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого была повреждена железнодорожная инфраструктура. Глава областной военной администрации Николай Калашник уточнил, что взрывы в регионе не связаны с вражеской воздушной атакой.

Из-за инцидента несколько поездов были вынуждены изменить маршрут и движутся с задержками. В частности, часть пассажиров рейса Харьков - Перемышль доставили автобусами в столицу, а другие продолжили путешествие поездом, но уже по скорректированному маршруту.

Медики оказали помощь трем женщинам, у которых зафиксировали острую стрессовую реакцию.

В соцсетях появились кадры с места чрезвычайного происшествия в Киевской области.

Позже Главное управление коммуникаций ВСУ сообщило в комментарии РБК-Украина, что в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде.