Який вигляд має залізниця на Київщині після нічних вибухів: відео

У мережі показали кадри з місця надзвичайної ситуації на Київщині. Там вночі сталось пошкодження залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На кадрах можна побачити шматки заліза, а також пошкоджене залізничне полотно. На місці події працюють спеціальні служби.



Зазначається, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків, щоб потяги змогли повернутися на штатні маршрути.

Як повідомляли в "Укрзалізниці", потяги змогли повернутися на штатні маршрути. Водночас протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.