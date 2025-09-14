ua en ru
Який вигляд має залізниця на Київщині після нічних вибухів: відео

Київська область, Неділя 14 вересня 2025 11:32
Який вигляд має залізниця на Київщині після нічних вибухів: відео Фото: у мережі показали наслідки нічних вибухів на залізниці (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі показали кадри з місця надзвичайної ситуації на Київщині. Там вночі сталось пошкодження залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На кадрах можна побачити шматки заліза, а також пошкоджене залізничне полотно. На місці події працюють спеціальні служби.

Зазначається, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків, щоб потяги змогли повернутися на штатні маршрути.

Як повідомляли в "Укрзалізниці", потяги змогли повернутися на штатні маршрути. Водночас протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

Вибухи у Київській області

На Київщині в ніч на 14 вересня внаслідок надзвичайної ситуації була пошкоджена залізниця.

Уночі в області пролунали вибухи, вони не були повʼязані з повітряною атакою ворога. За словами голови Київської ОВА, трьом жінкам надали медичну допомогу - у них була гостра реакція на стрес

Через надзвичайну ситуацію низка поїздів змінила маршрут. Так, частину пасажирів поїзда Харків - Перемишль доставили автобусами до Києва, а решта вирушила поїздом, але зі зміненим маршрутом.

