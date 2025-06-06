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В Одеській області вибухнув автомобіль: є загиблий

Одеська область, П'ятниця 06 червня 2025 18:50
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В Одеській області вибухнув автомобіль: є загиблий Ілюстративне фото: поліція розслідує вибух в Одеській області (facebook.com/UA National Police)
Автор: Іван Носальський

У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Унаслідок цього одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області у Facebook.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини", - зазначили правоохоронці.

Вони уточнили, що на місце події направили слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих.

У мережі з'явилася інформація, що вибухнути нібито могла машина ТЦК. Але офіційно це поки що не підтверджували.

Неправдиве повідомлення про вибух

Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що жінка в Одеській області повідомила поліції про нібито підготовку вибуху в будівлі територіального центру комплектування (ТЦК).

Правоохоронці перевірили таку інформацію і на місці жодної вибухівки не виявили.

Пізніше стало відомо, що жінка повідомила поліції про нібито підготовку вибуху, щоб перешкодити мобілізації свого родича.

Їй повідомили про підозру. Тепер жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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