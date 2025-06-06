В Одеській області вибухнув автомобіль: є загиблий
У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Унаслідок цього одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області у Facebook.
"Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини", - зазначили правоохоронці.
Вони уточнили, що на місце події направили слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих.
У мережі з'явилася інформація, що вибухнути нібито могла машина ТЦК. Але офіційно це поки що не підтверджували.
Неправдиве повідомлення про вибух
Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що жінка в Одеській області повідомила поліції про нібито підготовку вибуху в будівлі територіального центру комплектування (ТЦК).
Правоохоронці перевірили таку інформацію і на місці жодної вибухівки не виявили.
Пізніше стало відомо, що жінка повідомила поліції про нібито підготовку вибуху, щоб перешкодити мобілізації свого родича.
Їй повідомили про підозру. Тепер жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
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