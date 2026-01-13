ua en ru
Готували підрив поліцейських і втечу до Росії: СБУ затримала агентів ФСБ у Херсоні

Херсон, Вівторок 13 січня 2026 12:32
Готували підрив поліцейських і втечу до Росії: СБУ затримала агентів ФСБ у Херсоні Ілюстративне фото: СБУ викрила російських агентів, які планували теракт у Херсоні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України затримала у Херсоні двох російських агентів, які готувались підірвати поліцейських і втекти після цього до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Згідно з матеріалами розслідування, фігуранти на замовлення РФ мали підірвати декілька службових авто разом з поліцейськими. Після виконання ворожого завдання зрадникам обіцяли "евакуацію" до країни-агресорки.

Затриманими виявились двоє місцевих безробітних, яких російські спецслужби помітили у проросійському пабліку в Telegram.

Зловмисники орендували квартиру неподалік від будівлі Нацполіції, після чого облаштували на балконі приховану відеозйомку режимного об’єкта.

Російські агенти збирались закласти саморобні вибухові пристрої під кузови поліцейських автомобілів та у момент перебування в них правоохоронців дистанційно підірвати їх. Комплектуючі для вибухівки ФСБ мали передати фігурантам з лівобережжя Херсонщини за допомогою дронів.

Фото: затримані російські агенти (t.me/SBUkr)

СБУ затримала зрадників в орендованій квартирі, де під час обшуків були вилучені відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами їх роботи на ФСБ. Крім того, фігуранти додатково стежили за локаціями Сил оборони у Херсоні та шукали нових "кандидатів" у російські агенти.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів ФСБ

Нагадаємо, 6 січня вирок отримала агентка російських спецслужб, яка коригувала ворожі атаки по Краматорську та околицях міста. Суд також засудив її до максимального покарання - 15 років тюрми з конфіскацією майна.

До цього у Запоріжжі засудили ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ворожі удари по місту. Йому також присудили 15 років тюрми.

Раніше в Одесі агентка РФ отримала 15 років тюрми. Гуляючи з 6-річним сином, жінка фотографувала військові об’єкти в курортному місті та позначала їхні координати на гугл-картах.

Служба безпеки України ФСБ Херсон Війна в Україні
