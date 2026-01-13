Готували підрив поліцейських і втечу до Росії: СБУ затримала агентів ФСБ у Херсоні

Служба безпеки України затримала у Херсоні двох російських агентів, які готувались підірвати поліцейських і втекти після цього до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram .

Згідно з матеріалами розслідування, фігуранти на замовлення РФ мали підірвати декілька службових авто разом з поліцейськими. Після виконання ворожого завдання зрадникам обіцяли "евакуацію" до країни-агресорки.

Затриманими виявились двоє місцевих безробітних, яких російські спецслужби помітили у проросійському пабліку в Telegram.

Зловмисники орендували квартиру неподалік від будівлі Нацполіції, після чого облаштували на балконі приховану відеозйомку режимного об’єкта.

Російські агенти збирались закласти саморобні вибухові пристрої під кузови поліцейських автомобілів та у момент перебування в них правоохоронців дистанційно підірвати їх. Комплектуючі для вибухівки ФСБ мали передати фігурантам з лівобережжя Херсонщини за допомогою дронів.

Фото: затримані російські агенти (t.me/SBUkr)

СБУ затримала зрадників в орендованій квартирі, де під час обшуків були вилучені відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами їх роботи на ФСБ. Крім того, фігуранти додатково стежили за локаціями Сил оборони у Херсоні та шукали нових "кандидатів" у російські агенти.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.