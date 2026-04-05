Вибух, який було видно за кілометри: на Харківщині ЗСУ знищили найстрашнішу зброю РФ

06:45 05.04.2026 Нд
2 хв
"Сонцепьок" - зброя, яку ворог вважає однією зі своїх найбільших переваг на полі бою
aimg Оксана Гапончук
Вибух, який було видно за кілометри: на Харківщині ЗСУ знищили найстрашнішу зброю РФ Ілюстративне фото: оператор дронів ЗСУ (Getty Images)

Оператори 129-ї бригади ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" під Дворічною на Харківщині. Попри захист РЕБ, дрон спричинив потужну детонацію.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив у Фейсбуці 16 армійський корпус та оприлюднив відповідне відео.

Так, вранці 4 квітня на Харківському напрямку оператори БПЛА 129-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ провели блискучу операцію. Стало відомо про ліквідацію важкої вогнеметної системи (ВВС) "Сонцепьок" - зброї, яку ворог вважає однією зі своїх найбільших переваг на полі бою.

У районі населеного пункту Дворічна дрони-камікадзе вистежили "Сонцепьок", який готувався до обстрілу українських позицій.

Військові зазначили що подібні системи зазвичай перебувають під посиленим прикриттям засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які мають "засліплювати" наші безпілотники. Проте майстерність українських пілотів дозволила подолати всі перешкоди та завдати точного удару прямо в боєкомплект системи.

Результат влучання виявився настільки потужним, що вибух термобаричних снарядів було видно за багато кілометрів від епіцентру. Величезний стовп вогню та диму підтвердив повне знищення техніки разом із екіпажем.

"Результат - ще одна мінусована одиниця важкої техніки противника. Під першими променями весняного сонця російський "Сонцепьок" перетворився на купу брухту", - прокоментували успіх у 16-му армійському корпусі.

Зазначимо, що ТОС-1А "Сонцепьок" - це вкрай небезпечна система, що використовує некеровані реактивні снаряди з термобаричною сумішшю. Вибух такої ракети створює хмару вогню та різкий перепад тиску, що випалює все живе в радіусі ураження.

Кожне знищення такої установки суттєво полегшує роботу нашій піхоті та рятує життя бійців на передньому краї.

До слова, 3 квітня Генштаб відзвітував про влучні удари по тилах росіян. Так, було знищено склади матеріально-технічних засобів в районах села Старомлинівка на ТОТ Донеччини, селища Вальянівське на ТОТ Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне на ТОТ Запорізької області.

Крім того, українські захисники 10 березня завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Він виробляв системи управління всіх видів ракет РФ.

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
