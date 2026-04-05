ua en ru
Вс, 05 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Взрыв, который было видно за километры: на Харьковщине ВСУ уничтожили самое страшное оружие РФ

06:45 05.04.2026 Вс
2 мин
"Сонцепенок" - оружие, которое враг считает одним из своих самых больших преимуществ на поле боя
aimg Оксана Гапончук
Взрыв, который было видно за километры: на Харьковщине ВСУ уничтожили самое страшное оружие РФ

Операторы 129-й бригады ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" под Двуречной на Харьковщине. Несмотря на защиту РЭБ, дрон вызвал мощную детонацию.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в Фейсбуке 16 армейский корпус и обнародовал соответствующее видео.

Так, утром 4 апреля на Харьковском направлении операторы БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели блестящую операцию. Стало известно о ликвидации тяжелой огнеметной системы (ВВС) "Сонцепёк" - оружия, которое враг считает одним из своих самых больших преимуществ на поле боя.

В районе населенного пункта Двуречная дроны-камикадзе выследили "Сонцепек", который готовился к обстрелу украинских позиций.

Военные отметили, что подобные системы обычно находятся под усиленным прикрытием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны "ослеплять" наши беспилотники. Однако мастерство украинских пилотов позволило преодолеть все препятствия и нанести точный удар прямо в боекомплект системы.

Результат попадания оказался настолько мощным, что взрыв термобарических снарядов было видно за много километров от эпицентра. Огромный столб огня и дыма подтвердил полное уничтожение техники вместе с экипажем.

"Результат - еще одна минусованная единица тяжелой техники противника. Под первыми лучами весеннего солнца российский "Сонцепек" превратился в груду металлолома", - прокомментировали успех в 16-м армейском корпусе.

Отметим, что ТОС-1А "Сонцепек" - это крайне опасная система, использующая неуправляемые реактивные снаряды с термобарической смесью. Взрыв такой ракеты создает облако огня и резкий перепад давления, что выжигает все живое в радиусе поражения.

Каждое уничтожение такой установки существенно облегчает работу нашей пехоте и спасает жизни бойцов на переднем крае.

К слову, 3 апреля Генштаб отчитался о точных ударах по тылам россиян. Так, были уничтожены склады материально-технических средств в районах села Старомлиновка на ВОТ Донецкой области, поселка Вальяновское на ВОТ Луганщины и сел Красное Поле и Зоряное на ВОТ Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники 10 марта нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Он производил системы управления всех видов ракет РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
Новости
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Аналитика
