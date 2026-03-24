Взрыв и пожар в Севастополе: повреждены квартиры, людей достают из-под завалов

00:45 24.03.2026 Вт
2 мин
Различные росСМИ сообщают, что взрыв, вероятнее всего, случился из-за сбития неизвестного беспилотника и его последующей детонации
aimg Никончук Анастасия
Фото: МЧС РФ (facebook.com MchsRussia)

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на данный момент погибших не зафиксировано. В то же время в городе выясняют обстоятельства взрыва в жилом доме и ликвидируют масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Крымский ветер".

Читайте также: Россия подняла стратегическую авиацию, север и юг Украины уже атакуют дроны, - ВС

Взрыв и пожар в жилом доме

По неподтвержденным данным, в Севастополе на улице Корчагина прогремел взрыв, после чего загорелась многоэтажка. Очевидцы сообщают, что огонь охватил как минимум три этажа здания.

Пожару присвоен третий ранг сложности, что свидетельствует о серьезной обстановке на месте.

Повреждения и последствия

В соседних домах взрывной волной выбило окна в ряде квартир. По словам местных жителей, звук взрыва был слышен на расстоянии до нескольких километров.

Также поступает информация о пострадавших — людей извлекают из-под завалов, к месту происшествия прибывают реанимационные автомобили.

Причины взрыва пока неизвестны

Официальной информации о причинах происшествия на данный момент нет. Рассматриваются различные версии, включая бытовой инцидент или последствия работы беспилотников.

При этом ранее мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе БПЛА, однако воздушная тревога в городе не объявлялась, а позже появлялись сообщения об отсутствии опасности.

Взрыв произошел в обычном жилом доме, расположенном недалеко от портовой инфраструктуры. Окончательные выводы ожидаются после заявлений официальных структур.

Напоминаем, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене 24 марта проведет заседание Комиссии по национальной безопасности на фоне инцидента с падением беспилотника у границы с Беларусью.

Отметим, что украинский гарант Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует разместить на территории Беларуси четыре станции управления беспилотниками. Это, по мнению главы государства, создает дополнительную опасность для Украины и украинцев.

