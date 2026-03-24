Взрыв и пожар в Севастополе: повреждены квартиры, людей достают из-под завалов

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на данный момент погибших не зафиксировано. В то же время в городе выясняют обстоятельства взрыва в жилом доме и ликвидируют масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Крымский ветер".

Взрыв и пожар в жилом доме

По неподтвержденным данным, в Севастополе на улице Корчагина прогремел взрыв, после чего загорелась многоэтажка. Очевидцы сообщают, что огонь охватил как минимум три этажа здания.

Пожару присвоен третий ранг сложности, что свидетельствует о серьезной обстановке на месте.

Повреждения и последствия

В соседних домах взрывной волной выбило окна в ряде квартир. По словам местных жителей, звук взрыва был слышен на расстоянии до нескольких километров.

Также поступает информация о пострадавших — людей извлекают из-под завалов, к месту происшествия прибывают реанимационные автомобили.

Причины взрыва пока неизвестны

Официальной информации о причинах происшествия на данный момент нет. Рассматриваются различные версии, включая бытовой инцидент или последствия работы беспилотников.

При этом ранее мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе БПЛА, однако воздушная тревога в городе не объявлялась, а позже появлялись сообщения об отсутствии опасности.

Взрыв произошел в обычном жилом доме, расположенном недалеко от портовой инфраструктуры. Окончательные выводы ожидаются после заявлений официальных структур.