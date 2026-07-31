Вибухи в Хмельницькому сталися внаслідок НП на полігоні військової частини, - ССО

Вибухи, які чули мешканці Хмельницького, відбулися внаслідок надзвичайної події на полігоні одній з військових частин в області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій ЗСУ і допис голови Хмельницької ОДА (ОВА) Сергія Тюріна.
"31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Обставини й причини події встановлюються", - йдеться у заяві.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.
В ССО зазначили, що нададуть додаткову інформацію після завершення першочергових заходів.
Тюрін повідомив, що на місці події одразу було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.
"Силами патрульної поліції жителів прилеглих житлових будинків було оповіщено про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків", - зазначив він.
Раніше у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому місцеві жителі повідомляли, що повітряна тривога в обласному центрі не оголошувалась.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Сили ППО оперативно знищили ворожі цілі, що дозволило уникнути жертв і масштабних руйнувань.
Також вранці росіяни завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. Троє поранених перебувають у реанімації, один із них - у важкому стані.