Вибухи в Хмельницькому сталися внаслідок НП на полігоні військової частини, - ССО

"31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Обставини й причини події встановлюються", - йдеться у заяві.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.

В ССО зазначили, що нададуть додаткову інформацію після завершення першочергових заходів.

Тюрін повідомив, що на місці події одразу було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

"Силами патрульної поліції жителів прилеглих житлових будинків було оповіщено про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків", - зазначив він.

Що передувало

Раніше у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому місцеві жителі повідомляли, що повітряна тривога в обласному центрі не оголошувалась.