Відділення "Нової пошти" потрапило під удар РФ на Вінничині, є поранені

Російські війська вранці 31 липня завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

"Ворог вдарив по відділенню "Нової Пошти" на Вінниччині", - повідомила Заболотна.

За її словами, станом на зараз відомо про 5 поранених. 19 річний хлопець зазнав травм середньої ступені важкості, інші поранені - легкої.

Усі служби працюють на місцях ворожого удару.

Фото: наслідки удару РФ по відділенню "Нової пошти" на Вінниччині (t.me/NataliaZabolotna_VinODA)

Оновлено 11:05

Кількість постраждалих внаслідок влучання у "Нову Пошту" на Вінниччині збільшилась до 8.

Троє в реанімації, з них один - важкого ступеня. Ще пʼятеро людей зазнали легких пошкоджень.