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У Хмельницькому пролунали потужні вибухи без оголошення тривоги: що відомо

12:31 31.07.2026 Пт
2 хв
На місці події вже перебувають всі екстрені служби
aimg Валерій Ульяненко
У Хмельницькому пролунали потужні вибухи без оголошення тривоги: що відомо Фото: вибух у Хмельницькому (скріншот відео)
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У п'ятницю, 31 липня, у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому повітряна тривога в обласному центрі не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОДА (ОВА) Сергія Тюріна.

"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

Тюрін зауважив, що на місці вибухів працюють усі відповідні служби, з'ясовуються обставини і подробиці події.

Голова ОВА також закликав громадян зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Місцеві жителі повідомляють, що вибух, попередньо, стався на Ружичній. Крім того, вони розповідають, що повітряна тривога в місті не оголошувалась.

Варто зазначити, що раніше Тюрін повідомляв, що сьогодні з 12:00 по 15:00 планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Наразі невідомо, чи пов'язані обидві події між собою.

Станом на 12:51 місцеві медіа повідомили про повторні вибухи у Хмельницькому.

Нагадаємо, сьогодні вранці РФ вдарила безпілотниками по Київській області. Сили ППО одразу відкрили вогонь по ворожих цілях, завдяки чому вдалося вберегти життя людей і не допустити масштабних руйнувань.

Крім того, країна-агресорка вранці вдарила по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Станом на зараз відомо про 8 поранених, троє з них перебувають у реанімації, з них один - важкого ступеня.

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