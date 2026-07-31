ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила дронами по Київщині, пошкоджено будівлі та авто

12:21 31.07.2026 Пт
1 хв
Місцева влада уточнила, чи є постраждалі
aimg Юлія Капітонова
Росія вдарила дронами по Київщині, пошкоджено будівлі та авто Фото: Наразі триває ліквідація наслідків атаки РФ на Київщину (facebook.com/DSNSKyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вранці 31 липня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Київську область. Однак сили ППО змогли запобігти найгіршому сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської обласної військової адміністрації.

"Зранку 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками", - йдеться в заяві.

Однак сили протиповітряної оборони одразу відкрили вогонь по ворожих цілях. Завдяки цьому вдалося вберегти життя місцевих мешканців і не допустити масштабних руйнувань.

Попри це, у Броварському районі противник встиг пошкодити приватний житловий будинок, два автомобілі, а також будівлі одного з підприємств.

Наслідки російської атаки також зафіксували у Вишгородському районі. Там внаслідок падіння уламків загорівся трав'яний настил, однак рятувальники швидко приборкали вогонь.

"На щастя, постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби", - наголосили в Київській ОВА.

Там також уточнили, що наразі триває ліквідація всіх наслідків російської атаки.

До речі, близько 12:03 у Броварському та Бориспільському районах Київської області знову оголосили повітряну тривогу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що російські загарбники спрямували дрони на Київ вранці 31 липня.

Також ми писали про наслідки нової ворожої атаки на Вінницьку область.

Окрім того, дізнайтеся, як ППО відбивала повітряний напад РФ минулої ночі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область ППО Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
У Хмельницькому пролунали потужні вибухи без оголошення тривоги: що відомо
У Хмельницькому пролунали потужні вибухи без оголошення тривоги: що відомо
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись