Росія вдарила дронами по Київщині, пошкоджено будівлі та авто
Вранці 31 липня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Київську область. Однак сили ППО змогли запобігти найгіршому сценарію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської обласної військової адміністрації.
"Зранку 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками", - йдеться в заяві.
Однак сили протиповітряної оборони одразу відкрили вогонь по ворожих цілях. Завдяки цьому вдалося вберегти життя місцевих мешканців і не допустити масштабних руйнувань.
Попри це, у Броварському районі противник встиг пошкодити приватний житловий будинок, два автомобілі, а також будівлі одного з підприємств.
Наслідки російської атаки також зафіксували у Вишгородському районі. Там внаслідок падіння уламків загорівся трав'яний настил, однак рятувальники швидко приборкали вогонь.
"На щастя, постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби", - наголосили в Київській ОВА.
Там також уточнили, що наразі триває ліквідація всіх наслідків російської атаки.
До речі, близько 12:03 у Броварському та Бориспільському районах Київської області знову оголосили повітряну тривогу.
Раніше РБК-Україна розповідало, що російські загарбники спрямували дрони на Київ вранці 31 липня.
Також ми писали про наслідки нової ворожої атаки на Вінницьку область.
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