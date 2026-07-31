Взрывы в Хмельницком произошли в результате ЧП на полигоне воинской части, - ССО

"31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - говорится в заявлении.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших и погибших уточняется, продолжаются первоочередные меры по ликвидации последствий.

В ССО отметили, что предоставят дополнительную информацию после завершения первоочередных мер.

Тюрин сообщил, что на месте происшествия сразу был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

"Силами патрульной полиции жители близлежащих жилых домов были оповещены о необходимости находиться в укрытиях. Сейчас есть информация о повреждении жилых домов", - отметил он.

Что предшествовало

Ранее в Хмельницком раздалось несколько мощных взрывов. При этом местные жители сообщали, что воздушная тревога в областном центре не объявлялась.