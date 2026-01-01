UA

Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вибух газового балону знищив будинок на Черкащині: є постраждалі

Фото: рятувальники показали наслідки вибуху в будинку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Ульяненко

В Городищі Черкаської області в будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок інциденту постраждали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС в Telegram.

Зазначається, що на місці події працювали рятувальники та місцева пожежна команда з села Старосілля.

Внаслідок вибуху 19-річна дівчина отримала опіки обличчя та рук і наразі перебуває в лікарні. Ще одна 46-річна жінка також отримала опіки обличчя, проте відмовилась від госпіталізації.

Рятувальники розповіли, що причиною пожежі попередньо став вибух газового балона, вогонь поширився по оселі швидко. В результаті було знищено житловий будинок разом з меблями, побутовою технікою та документами.

Нагадаємо, 26 грудня у Подільському районі Києва прогримів вибух в автобусі. У поліції уточнили, що, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок інциденту немає. Причина вибуху поки невідома.

Зазначимо, нещодавно стався вибух в офісному приміщенні в Івано-Франківську. Тоді причиною надзвичайної ситуації стала саме зарядна станція, постраждали люди.

Раніше в центрі Києва в одному з багатоповерхових будинків почалася пожежа у квартирі. Рятувальники з'ясували, що вибухнула зарядна станція.

Також ми розповідали, що в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі ввечері 17 жовтня сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Займання почалося у квартирі на четвертому поверсі семиповерхового будинку, вогонь поширився будівлею та дерев'яними перегородками.

Для ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників і 29 одиниць техніки. На щастя, внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

