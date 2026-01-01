Вибух газового балону знищив будинок на Черкащині: є постраждалі

Нагадаємо, 26 грудня у Подільському районі Києва прогримів вибух в автобусі. У поліції уточнили, що, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок інциденту немає. Причина вибуху поки невідома.

Зазначимо, нещодавно стався вибух в офісному приміщенні в Івано-Франківську. Тоді причиною надзвичайної ситуації стала саме зарядна станція, постраждали люди.

Раніше в центрі Києва в одному з багатоповерхових будинків почалася пожежа у квартирі. Рятувальники з'ясували, що вибухнула зарядна станція.

Також ми розповідали, що в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі ввечері 17 жовтня сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Займання почалося у квартирі на четвертому поверсі семиповерхового будинку, вогонь поширився будівлею та дерев'яними перегородками.

Для ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників і 29 одиниць техніки. На щастя, внаслідок загоряння ніхто не постраждав.