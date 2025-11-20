ua en ru
У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)

Четвер 20 листопада 2025 16:08
У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото) У центрі Києва спалахнула пожежа в одній з квартир багатоповерхівки (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 20 листопада, у центрі Києва спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook.

Що відомо про пожежу та порятунок людей

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло об 11:39 четверга, 20 листопада.

Уточнюється, що надзвичайна подія сталась на Кудрявському узвозі у Шевченківському районі Києва.

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)Пожежа сталась майже в центрі столиці (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку.

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)Рятувальники під час роботи (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

У ході гасіння пожежі з сусідньої квартири було врятовано двох людей:

  • дорослого;
  • дитину.

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)Рятувати від небезпеки довелось навіть тварину (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Згідно з інформацією ДСНС, пожежу було ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)Внаслідок пожежі постраждала не лише квартира (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

"Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці", - розповіли українцям.

У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вибух в офісному приміщенні в Івано-Франківську. Тоді причиною надзвичайної ситуації стала саме зарядна станція, постраждали люди.

Крім того, ми пояснювали, як у Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті (та яке покарання світить його батькам).

Читайте також, скільки зараз коштують зарядні станції та павербанки в Україні.

