У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)

Сьогодні, 20 листопада, у центрі Києва спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook.

Згідно з інформацією ДСНС, пожежу було ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.

У ході гасіння пожежі з сусідньої квартири було врятовано двох людей:

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку .

Уточнюється, що надзвичайна подія сталась на Кудрявському узвозі у Шевченківському районі Києва.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло об 11:39 четверга, 20 листопада.

