У центрі Києва спалахнула квартира: могла вибухнути зарядна станція (фото)
Сьогодні, 20 листопада, у центрі Києва спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхівки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook.
Що відомо про пожежу та порятунок людей
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло об 11:39 четверга, 20 листопада.
Уточнюється, що надзвичайна подія сталась на Кудрявському узвозі у Шевченківському районі Києва.
Пожежа сталась майже в центрі столиці (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку.
Рятувальники під час роботи (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
У ході гасіння пожежі з сусідньої квартири було врятовано двох людей:
- дорослого;
- дитину.
Рятувати від небезпеки довелось навіть тварину (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Згідно з інформацією ДСНС, пожежу було ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.
Внаслідок пожежі постраждала не лише квартира (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
"Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці", - розповіли українцям.
Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)
