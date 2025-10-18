У центрі Києва з вечора горить багатоповерхівка: фото та відео наслідків пожежі

У центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, з вечора горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Наразі пожежу локалізовано на площі 400 кв. м, ліквідація триває. На місці працює понад 100 рятувальників та 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Повідомляється, що сталося загоряння в одній із квартир на 4 поверсі семиповерхівки. Гасіння пожежі ускладнюється через специфіку будівлі, поширення вогню на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях.

"Триває ліквідація пожежі в житловому будинку на Печерську. Ввечері 17 жовтня о 22:03 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шота Руставелі", - зазначили у ДСНС.

Пожежі у Києві

Раніше повідомлялось, що у багатоповерхівці в Печерському районі Києва сталась пожежа, відомо про одного загиблого. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.

Також на початку жовтня у Голосіївському районі Києва сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 12 осіб.

Окрім того, у Києві через російську атаку загорілася лікарня зранку 28 вересня. Того ж дня у столиці були зафіксовані влучання та падіння уламків у низці районів – Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, а також у Солом'янському.

У ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палає багатоповерховий будинок. Пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах видно, що полум'я охопило значну частину будинку.