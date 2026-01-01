RU

Взрыв газового баллона уничтожил дом в Черкасской области: есть пострадавшие

Фото: спасатели показали последствия взрыва в доме (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Ульяненко

В Городище Черкасской области в доме взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС в Telegram.

Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели и местная пожарная команда из села Староселье.

В результате взрыва 19-летняя девушка получила ожоги лица и рук и сейчас находится в больнице. Еще одна 46-летняя женщина также получила ожоги лица, однако отказалась от госпитализации.

Спасатели рассказали, что причиной пожара предварительно стал взрыв газового баллона, огонь распространился по дому быстро. В результате был уничтожен жилой дом вместе с мебелью, бытовой техникой и документами.

 

Напомним, 26 декабря в Подольском районе Киева прогремел взрыв в автобусе. В полиции уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Причина взрыва пока неизвестна.

Отметим, недавно произошел взрыв в офисном помещении в Ивано-Франковске. Тогда причиной чрезвычайной ситуации стала именно зарядная станция, пострадали люди.

Ранее в центре Киева в одном из многоэтажных домов начался пожар в квартире. Спасатели выяснили, что взорвалась зарядная станция.

Также мы рассказывали, что в центре Киева на улице Шота Руставели вечером 17 октября произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание началось в квартире на четвертом этаже семиэтажного дома, огонь распространился по зданию и деревянным перегородкам.

Для ликвидации пожара было привлечено более 100 спасателей и 29 единиц техники. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

