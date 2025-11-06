В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є постраждалі

В Івано-Франківську стався вибух в офісному приміщенні. Причиною стала зарядна станція, яка вибухнула під час роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як повідомили у ДСНС, сьогодні о 13:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку в місті Івано-Франківськ на вулиці Богдана Хмельницького.

До місця події було направлено рятувальників, якими було встановлено, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 кв. м.

За попередньою інформацією, дві людини травмовані, одну з них врятували рятувальники.

Під час проведення евакуаційних заходів адміністрацією об'єкта з будівлі було евакуйовано 40 людей. До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів.

О 13:28 пожежу було локалізовано, а о 13:32 - повністю ліквідовано.

Причина вибуху та обставини події з’ясовуються фахівцями.

Фото: в Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція (facebook.com/dsns.if)