В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є постраждалі

Івано-Франківськ, Четвер 06 листопада 2025 16:46
UA EN RU
В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є постраждалі Фото: в Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція (facebook.com/dsns.if)
Автор: Тетяна Степанова

В Івано-Франківську стався вибух в офісному приміщенні. Причиною стала зарядна станція, яка вибухнула під час роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, сьогодні о 13:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку в місті Івано-Франківськ на вулиці Богдана Хмельницького.

До місця події було направлено рятувальників, якими було встановлено, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 кв. м.

За попередньою інформацією, дві людини травмовані, одну з них врятували рятувальники.

Під час проведення евакуаційних заходів адміністрацією об'єкта з будівлі було евакуйовано 40 людей. До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів.

О 13:28 пожежу було локалізовано, а о 13:32 - повністю ліквідовано.

Причина вибуху та обставини події з’ясовуються фахівцями.

Фото: в Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція (facebook.com/dsns.if)

Пожежі в Україні

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада в селі Кам’янка на Житомирщині сталася масштабна пожежа в приватному будинку. Вогонь забрав життя двох жінок, ще двох людей госпіталізували з травмами та отруєнням чадним газом.

Вдень 28 жовтня в одному з районів Хмельницького стався вибух. Як стало відомо, в багатоповерховому будинку вибухнув газ.

Раніше в Одесі в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський стався вибух газу. Через вибух в будинку спалахнула пожежа. З багатоповерхівки довелося евакуювати 15 мешканців. В результаті інциденту постраждали 5 людей.

Івано-Франківськ ДСНС Пожежа Вибух
