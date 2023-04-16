Вибух у Деснянському районі Києва. Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув у людей гранату

Як розповіли у відомстві, вибух трапився на вулиці Милославській. Попередньо, там киянин через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша.

"Для розшуку та затримання зловмисника у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу", - розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров.

За фактом замаху на вбивство було відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пункту першого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України. Затримано загрожує від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Фото: правоохоронці затримали чоловіка, який кинув у людей гранату (kyiv.npu.gov.ua)