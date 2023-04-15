ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі пролунав вибух у приватному будинку: є загиблий

Новость на русском →
Дніпро, Субота 15 квітня 2023 20:58
У Дніпрі пролунав вибух у приватному будинку: є загиблий Фото: у Дніпрі пролунав вибух у приватному будинку (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі стався вибух в одноповерховому дачному будинку, після якого почалася пожежа. Рятувальники виявили усередині будівлі загиблого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області у Facebook.

За інформацією рятувальників, сьогодні вранці надійшло повідомлення про вибух на території Новокадацького району Дніпра.

Після того, як пожежники прибули на місце події, вони встановили, що горить одноповерхова будівля, дах якої зруйнований.

"Пожежа локалізована о 10:10 та ліквідована о 11:29. Усередині приміщення фахівці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1976 року народження", - сказано в повідомленні ДСНС.

Внаслідок інциденту також знищено домашнє майно та пошкоджено конструкції будинку.

До рятувальних робіт було залучено 22 особи та чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, 11 квітня ввечері в мережі повідомляли про те, що у Дніпрі розпочалася пожежа на території 89 колонії. Над містом виднівся густий дим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро рятувальники Пожежа Вибух
NEWS
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні