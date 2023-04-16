У Деснянському районі Києва вибухнула граната: є поранені

Вчора ввечері, 15 квітня, у Деснянському районі Києва, за попередньою інформацією, вибухнула граната.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

До поліції Києва надійшла інформація про вибух на вулиці Милославській. Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження.

Раніше ми повідомляли, ввечері, 15 квітня під час повітряної тривоги пролунав вибух у Шосткінському районі Сумської області.

Нагадаємо, у Дніпрі вибухнув приватний дачний будинок. Рятувальники виявили усередині будівлі загиблого чоловіка.

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