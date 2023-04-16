ua ru
Нд, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Деснянському районі Києва вибухнула граната: є поранені

Новость на русском →
Київ, Неділя 16 квітня 2023 00:06
У Деснянському районі Києва вибухнула граната: є поранені Фото: В одному з районів Києва вибухнула граната (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Вчора ввечері, 15 квітня, у Деснянському районі Києва, за попередньою інформацією, вибухнула граната.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

До поліції Києва надійшла інформація про вибух на вулиці Милославській. Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження.

Постраждалих госпіталізовано. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби.

Раніше ми повідомляли, ввечері, 15 квітня під час повітряної тривоги пролунав вибух у Шосткінському районі Сумської області.

Нагадаємо, у Дніпрі вибухнув приватний дачний будинок. Рятувальники виявили усередині будівлі загиблого чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух Поліція Києва
NEWS
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні