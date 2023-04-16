Взрыв в Деснянском районе Киева. Правоохранители задержали мужчину, бросившего в людей гранату

Как рассказали в ведомстве, взрыв произошел на улице Милославской. Предварительно, там киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища.

"Для розыска и задержания злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция. Мы провели первоочередные следственные действия и установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужем и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33- Ее 37-летний знакомый, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса", - рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров.

По факту покушения на убийство было открыто уголовное производство по части второй статьи 15 пункта первой части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Задержан грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

Фото: правоохранители задержали мужчину, бросившего в людей гранату (kyiv.npu.gov.ua)