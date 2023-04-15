Як визначити, чи вживає дитина наркотики: батькам розповіли про ознаки

Ознаки, які можуть вказувати на наркозалежність неповнолітнього, можуть бути зовнішніми та проявлятися у поведінці дитини. Якщо батьки помітили якісь з нижчезазначених, необхідно звернутися до психолога або нарколога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення від ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ".

Про наркотики і залежність

За різними оцінками, приблизно у 20% дітей і підлітків у світі є психічні розлади або проблеми. Близько половини психічних розладів починається у віці до 14 років.

Психічні розлади та розлади, викликані вживанням психоактивних речовин, є провідною причиною інвалідності у світі. Близько 23% всіх років, втрачених в результаті інвалідності, обумовлені психічними розладами і розладами, викликаними вживанням психоактивних речовин.

Згідно з термінологією ВООЗ, психоактивні речовини - це такі речовини, які при прийомі або введенні в організм людини впливають на психічні процеси.

Такими речовинами є тютюн, алкоголь, деякі ліки, токсичні речовини, наркотики. Усі вони більшою чи меншою мірою впливають на мозок і психіку людини, її здатність тверезо мислити і відповідально діяти.

Як дізнатися, що дитина вживає наркотики?

Існує група психоактивних речовин, вживання яких є особливо небезпечним. Це - наркотичні речовини (наркотики). Найбільша небезпека психоактивних речовин, зокрема наркотиків, полягає в тому, що вони спричиняють залежність.

Особливістю юнацького віку є суперечливість моральної свідомості, в якій категоричність оцінок поєднується з демонстративним скепсисом і сумнівом в обґрунтованості багатьох загальноприйнятих норм.

На відміну від дитини, яка приймає правила поведінки, вірячи в них, підліток уже починає усвідомлювати їхню відносність. Просте посилання на авторитети його вже не задовольняє. Мало того, руйнування авторитетів стає психологічною потребою, передумовою морального та інтелектуального пошуку.

Потяг підлітка до вживання наркотиків є ознакою глибокого особистого неблагополуччя. Основа цього симптому - психологічна готовність підлітка до вживання психоактивних речовин. Формуючись поступово, вона реалізується за першої ж можливості, тобто у разі виникнення відповідної ситуації.

Ознаки вживання наркотиків

Зовнішні ознаки:

надмірно звужені або розширені зіниці незалежно від освітлення;

стан незрозумілої збудженості або млявості;

мова швидка, невиразна;

майже повна відсутність, або, навпаки, надмірність міміки;

різка зміна настрою, спалаху ворожості, дратівливості без будь-якої причини;

провали в пам'яті, нездатність мислити логічно, пояснювати свої вчинки;

безсоння і швидка стомлюваність, що змінюються незрозумілою енергійністю;

невпевнена хитка хода;

землистий колір обличчя, кола або мішки під очима;

сліди уколів;

частий нежить;

специфічний запах від одягу та волосся.

Зміна поведінки:

байдужість, втрата інтересів до колишніх захоплень, до навчання, прогули занять в школі;

відхід від колишніх друзів, поява нових (дивних з точки зору батьків);

наростаюча прихованість, прагнення до усамітнення;

поява брехливості;

поява в розмові жаргонних слів і позитивних висловлювань щодо вживання наркотиків;

постійний пошук грошей;

зміна апетиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області правоохоронці вилучили наркотичні засоби на 4 млн гривень.

Також ми писали, що у Львівській області правоохоронці разом з митною службою викрили організатора контрабанди наркотиків.

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