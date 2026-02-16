UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вибух був терактом: нові подробиці підриву автомобіля в Одесі

Фото: зранку у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль (od.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова, Юлія Акимова

Вибух автомобіля сьогодні вранці в Одесі кваліфіковано як терористичний акт. Постраждалий - військовий пенсіонер з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та заяву Служби безпеки України в Одеській області.

Читайте також: В Одесі вибухнув автомобіль: є постраждалий (фото)

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, постраждалим виявився громадянин України, інвалід ІІ групи, військовий пенсіонер.

Як повідомили в СБУ, вибух автомобіля у Київському районі Одеси кваліфіковано як терористичний акт, відкрито відповідне кримінальне провадження.

"Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано.

СБУ спільно з Нацполіцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення. 

Нагадаємо, в Одесі вранці 16 лютого на вулиці Академіка Корольова через вибух автомобіля постраждав чоловік.

На місці події працювали оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції. Деталі вибуху поки невідомі.

Варто додати, що в Одесі за останні 10 днів вибухнув автомобіль вдруге.

Раніше, 6 лютого, на тій же вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок якого загинув 21-річний водій.

Згодом Служба безпеки України кваліфікувала той вибух як терористичний акт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОдесаВибух