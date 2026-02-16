Взрыв был терактом: новые подробности подрыва автомобиля в Одессе

Напомним, в Одессе утром 16 февраля на улице Академика Королева из-за взрыва автомобиля пострадал мужчина.

На месте происшествия работали оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции. Детали взрыва пока неизвестны.

Стоит добавить, что в Одессе за последние 10 дней взорвался автомобиль во второй раз.

Ранее, 6 февраля, на той же улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota, в результате которого погиб 21-летний водитель.

Впоследствии Служба безопасности Украины квалифицировала тот взрыв как террористический акт.