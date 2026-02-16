RU

Взрыв был терактом: новые подробности подрыва автомобиля в Одессе

Фото: утром в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль (od.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

Взрыв автомобиля сегодня утром в Одессе квалифицирован как террористический акт. Пострадавший - военный пенсионер с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и заявление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Читайте также: В Одессе взорвался автомобиль: есть пострадавший (фото)

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, пострадавшим оказался гражданин Украины, инвалид II группы, военный пенсионер.

Как сообщили в СБУ, взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы квалифицирован как террористический акт, открыто соответствующее уголовное производство.

"Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня в 07:49 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. Пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован.

СБУ совместно с Нацполицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

 

Напомним, в Одессе утром 16 февраля на улице Академика Королева из-за взрыва автомобиля пострадал мужчина.

На месте происшествия работали оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции. Детали взрыва пока неизвестны.

Стоит добавить, что в Одессе за последние 10 дней взорвался автомобиль во второй раз.

Ранее, 6 февраля, на той же улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota, в результате которого погиб 21-летний водитель.

Впоследствии Служба безопасности Украины квалифицировала тот взрыв как террористический акт.

