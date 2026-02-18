У ТЦК Коломиї стався теракт: все, що відомо на цей час (фото)

Що передувало

Сьогодні вранці у мережі з'явилась інформація про вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Коломиї, що в Івао-Франківській області.

Місцеві мешканці у соцмережах почали писати про те, що вночі було чути гучний вибух у приміщенні ТЦК. Там повилітали вікна, ба більше, вибухова хвиля, нібито була такох сили, що пошкоджень зазнали не лише вікна самого центру, а й деякі конструкції внутрішніх кабінетів.

Що кажуть в СБУ

За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 01:15. Унаслідок інциденту постраждалих немає, однак будівля зазнала пошкоджень.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі співробітники Служби безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вибуху.

Деталі від прокуратури

У прокуратурі Івано-Франківської області також підтвердили, що в приміщенні ТЦК в Коломиї стався вибух. За їх даними, внаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. Постраждалих немає.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ - терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.