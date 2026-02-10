ua en ru
Чоловік кинув гранату у військових ТЦК та поліцейських у Черкасах

Черкаси, Вівторок 10 лютого 2026 13:02
UA EN RU
Чоловік кинув гранату у військових ТЦК та поліцейських у Черкасах Фото: чоловік кинув гранату у військових ТЦК та поліцейських у Черкасах (ch.npu.gov.ua))
Автор: Ірина Глухова

У Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, кинувши у їхній бік боєприпас. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Черкаської області.

Читайте також: Ніж у шию військовому ТЦК: на Черкащині поранили захисника України.

Що відомо

Інцидент стався 9 лютого на вулиці Олени Теліги.

За інформацією правоохоронців, під час заходів з оповіщення громадян чоловік відмовився пред’явити документи для перевірки, поводився агресивно та кинув боєприпас у бік військовослужбовців і поліцейських.

Внаслідок цього стався вибух, тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

Особу зловмисника встановили - ним виявився 55-річний місцевий мешканець.

Чоловіка затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

Що загрожує

Розпочато кримінальні провадження за статтями:

  • Замах на умисне вбивство;
  • Посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

"Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Фото: у Черкасах чоловік кинув гранату у поліцейських і військових ТЦК (ch.npu.gov.ua)

Інші напади на ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Рівному невідомі напали на групу оповіщення обласного ТЦК, щоб допомогти втекти військовозобов'язаним.

Перед тим в Одесі чоловік напав на військовослужбовця ТЦК. Зловмисник поранив військового ножем і втік.

А у Львові жінка стріляла у мікроавтобус, в якому знаходилися представники ТЦК та правоохоронці.

