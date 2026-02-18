В ТЦК Коломыи произошел теракт: все, что известно на данный момент

Взрыв произошел в помещении ТЦК и СП в Коломые Ивано-Франковской области ночью 18 февраля. Событие квалифицировано как террористический акт, устанавливаются все детали инцидента.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.
Сегодня утром в сети появилась информация о взрыве в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Коломые, что в Ивао-Франковской области.
Местные жители в соцсетях начали писать о том, что ночью был слышен громкий взрыв в помещении ТЦК. Там повылетали окна, более того, взрывная волна, якобы была такой силы, что повреждения получили не только окна самого центра, но и некоторые конструкции внутренних кабинетов.
По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня около 01:15. В результате инцидента пострадавших нет, однако здание получило повреждения.
СБУ уже открыла уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Сейчас сотрудники Службы безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к взрыву.
