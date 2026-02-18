ua en ru
В ТЦК Коломыи произошел теракт: все, что известно на данный момент

Украина, Среда 18 февраля 2026 11:31
В ТЦК Коломыи произошел теракт: все, что известно на данный момент Иллюстративное фото: в ТЦК Коломыи произошел взрыв (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Взрыв произошел в помещении ТЦК и СП в Коломые Ивано-Франковской области ночью 18 февраля. Событие квалифицировано как террористический акт, устанавливаются все детали инцидента.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.

Что предшествовало

Сегодня утром в сети появилась информация о взрыве в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Коломые, что в Ивао-Франковской области.

Местные жители в соцсетях начали писать о том, что ночью был слышен громкий взрыв в помещении ТЦК. Там повылетали окна, более того, взрывная волна, якобы была такой силы, что повреждения получили не только окна самого центра, но и некоторые конструкции внутренних кабинетов.

Что говорят в СБУ

По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня около 01:15. В результате инцидента пострадавших нет, однако здание получило повреждения.

СБУ уже открыла уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас сотрудники Службы безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к взрыву.

Другие нападения на ТЦК

Напомним, ранее в Ровно неизвестные напали на группу оповещения областного ТЦК, пытаясь помочь военнообязанным избежать проверки.

Перед этим в Одессе мужчина совершил нападение на военнослужащего ТЦК, ранив его ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Кроме того, во Львове женщина открыла огонь по микроавтобусу, в котором находились представители ТЦК и правоохранители.

Коломыя ТЦК Теракт Взрыв
