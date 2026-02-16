Вибух авто в Києві виявився атакою на СБУ: затримано агентів РФ

Вибух автомобіля у центрі Києва, який спершу вважали технічною несправністю, виявився спланованим терактом. Спецслужби встановили, що за підривом стояли агенти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Агентів РФ затримали "по гарячих слідах"

Служба безпеки протягом доби затримала двох російських агентів, причетних до підриву автомобіля поблизу однієї з будівель СБУ в Києві 11 лютого. За даними слідства, зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій у фургон, після чого російські куратори дистанційно активували вибухівку.

Фото: СБУ викрила виконавців теракту у Києві (t.me/SBUkr)

Одним із виконавців виявився завербований росіянами 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби. Після втечі він залучив до виконання завдання 29-річного спільника з Києва, якому доручив виготовити саморобний вибуховий пристрій.

Як готували теракт

За матеріалами справи, російські спецслужби придбали через підставних осіб вживаний фургон, який переобладнали під нібито реанімобіль. У салоні встановили газові балони для посилення вибуху та камеру відеоспостереження, через яку куратори відстежували розташування автомобіля на місці майбутнього теракту.

Після закладення вибухівки виконавці залишили місце події, а підрив здійснили дистанційно.

Під час обшуків знайшли нові докази

Під час обшуків правоохоронці вилучили комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, які могли використовуватися для підготовки нових терактів.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що було відомо одразу після вибуху

Нагадаємо, ввечері 11 лютого в Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля. Спочатку припускалося, що причиною могла бути технічна несправність газового обладнання, однак подальше розслідування встановило, що інцидент був спланованим терактом.