Вибрав Київ. ЗМІ дізналися деталі підготовки візиту Байдена до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та журналіста Джима Ла Порту з журналу Rolling Stone.

За словами журналіста якому було відомо про візит Байдена до України заздалегідь і якого попросили тримати його в таємниці, президенту США представили план щодо цього візиту до України включно із зустріччю з Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові.

При цьому Байден сам наполягав на тому, щоб відвідати столицю України.

Попри заяви Білого дому про те, що Байден нібито не планує перетинати кордон Україну під час своєї поїздки до Польщі, підготовка візиту почалася більше місяця тому після того, як американський президент заявив, що хоче публічно продемонструвати знак солідарність з Україною.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден прибув до Києва. Він вже анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів.

Зеленський зазначив, що результат зустрічі з Байденом відобразиться на полі бою.

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