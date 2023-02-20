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Выбрал Киев. СМИ узнали детали подготовки визита Байдена в Украину

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Понедельник 20 февраля 2023 13:06
Выбрал Киев. СМИ узнали детали подготовки визита Байдена в Украину Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден самостоятельно настаивал на том, чтобы посетить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и журналиста Джима Ла Порту из журнала Rolling Stone.

По словам журналиста, которому было известно о визите Байдена в Украину заранее и которого попросили держать его в тайне, президенту США представили план по этому визиту в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове.

При этом Байден сам настаивал на том, чтобы посетить столицу Украины.

Несмотря на заявления Белого дома о том, что Байден якобы не планирует пересекать границу Украины во время своей поездки в Польшу, подготовка визита началась более месяца назад после того, как американский президент заявил, что хочет публично продемонстрировать солидарность с Украиной.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден прибыл в Киев. Он уже анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов.

Зеленский отметил, что результат встречи с Байденом отразится на поле боя.

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