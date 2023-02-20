Результат зустрічі з Байденом відобразиться на полі бою, - Зеленський

Сьогоднішні переговори України та США під час візиту Джо Байдена в Київ були дуже плідними. І їх результати матимуть відображення на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час прес-конференції з американським колегою Джо Байденом.

"Сьогоднішні переговори з Джо Байденом були плідними...Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україну чекає дуже важкий період, але вона досягне "історичних досягнень" за допомогою США та решті країн-партнерів.

"Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними...результати обов’язково вплинуть на поле бою", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під час візиту в Київ американський лідер Джо Байден анонсував, що США надуть Україні військової допомоги на 500 мільйонів доларів.

Зокрема, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.

Всі подробиці візиту Байдена в Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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