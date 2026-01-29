Вибори в Україні після війни: які проблеми з голосуванням військових і що можна зробити

Як зазначається, військовослужбовців Сил оборони можна включати до списків виборців за місцем дислокації військових частин. Коли ж війська розміщені "у полі", як виняток, можна створювати спеціальну дільницю за поданням за поданням Міністерства оборони.

Водночас колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера застерігає від зловживання таким механізмом.

"Єдине, що не треба зловживати утворенням спеціальної дільниці, тому що там момент публічності набагато слабший, ніж на звичайних виборчих дільницях", - наголосив він.

Окремою проблемою залишається право військових балотуватися.

За словами заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, це питання стане особливо актуальним під час парламентських і місцевих виборів, коли значна кількість військовослужбовців захоче брати участь у перегонах.

Наразі обговорюється корекція процедур балотування для військових, зокрема можливість надання відпусток для реєстрації та агітації, а також уточнення механізму подачі документів в електронному форматі.

"Потрібно визначити умови, за яких надаватимуться відпустки на агітацію, і чи необхідна окрема відпустка для реєстрації. Можливо, варто розширити використання електронної подачі документів - така норма вже є у кодексі, але її потрібно уточнити", - пояснив Корнієнко у коментарі РБК-Україна.