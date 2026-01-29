Выборы в Украине после войны: какие проблемы с голосованием военных и что можно сделать

Как отмечается, военнослужащих Сил обороны можно включать в списки избирателей по месту дислокации воинских частей. Когда же войска размещены "в поле", как исключение, можно создавать специальный участок по представлению по представлению Министерства обороны.

В то же время бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера предостерегает от злоупотребления таким механизмом.

"Единственное, что не надо злоупотреблять образованием специального участка, потому что там момент публичности гораздо слабее, чем на обычных избирательных участках", - подчеркнул он.

Отдельной проблемой остается право военных баллотироваться.

По словам заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, этот вопрос станет особенно актуальным во время парламентских и местных выборов, когда значительное количество военнослужащих захочет участвовать в гонке.

Сейчас обсуждается коррекция процедур баллотирования для военных, в частности возможность предоставления отпусков для регистрации и агитации, а также уточнение механизма подачи документов в электронном формате.

"Нужно определить условия, при которых будут предоставляться отпуска на агитацию, и необходим ли отдельный отпуск для регистрации. Возможно, стоит расширить использование электронной подачи документов - такая норма уже есть в кодексе, но ее нужно уточнить", - пояснил Корниенко в комментарии РБК-Украина.