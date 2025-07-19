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Вибори в Україні будуть після війни, але Рада вже готується, - Стефанчук

Київ, Субота 19 липня 2025 15:26
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Вибори в Україні будуть після війни, але Рада вже готується, - Стефанчук Фото: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибори в Україні будуть лише після завершення дії воєнного стану. Але Верховна Рада вже готується до майбутніх виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, якого цитує "Новини.Live".

Як зазначив спікер, Рада наразі працює над підготовкою виборів, аби відповісти на майбутні виклики.

Стефанчук додав, що серед таких викликів - голосування військових, які знаходяться на передовій, та українців за кордоном, участь іноземних спостерігачів, фінансова підтримка виборів.

"Є конституційне обмеження - (заборона, - ред.) проведення в один день. Але є фінансові речі - більш фінансово завбачливо провести одні вибори, або окремо. Це купа питань, на які ми повинні дати відповідь... Ми працюємо, ми його (закон, - ред.) зараз не активізуємо, тому що будь-які такі речі підіймають хвилю в суспільстві, що вибори завтра", - сказав він.

Вибори в Україні

Нагадаємо, що за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. За даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.

В Офісі президента неодноразово спростовували чутки, які ширилася в медіа щодо підготовки виборів.

В інтерв'ю РБК-Україна спікер ВРУ Руслан Стефанчук зазначав, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, це будуть унікальні вибори.

Спікер додав, що після завершення воєнного стану планується ухвалення одноразового спеціального закону, який дозволить провести вибори й повернутися до звичайної процедури, визначеної Конституцією.

Більше про можливі вибори та про що домовляються українські політики - в матеріалі РБК-Україна.

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Руслан Стефанчук Верховна рада
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