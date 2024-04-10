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Вибори до завершення війни: яке ставлення українців та аргументи

Україна, Середа 10 квітня 2024 14:38
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Вибори до завершення війни: яке ставлення українців та аргументи Фото: вибори під час війни підтримують лише 22% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець березня 2024 року лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни. Це дещо більше, ніж було у вересні 2023 року - 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Більшість опитаних (59,5%) ставляться до виборів негативно (у вересні 2023 року - 64%).

Вибори до завершення війни: яке ставлення українців та аргументи

Як зазначають соціологи, значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє - 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє президенту, відносна більшість (45%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє - 68%).

Аргументи проти

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (45%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство.

Вибори до завершення війни: яке ставлення українців та аргументи

Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі.

Вибори до завершення війни: яке ставлення українців та аргументи

Опитування було проведене Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, розмови про вибори активізувалися у другій половині 2023 року. Станом на жовтень 81% опитаних вважали, що вибори мають проводитися після закінчення війни і зараз вони не на часі.

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