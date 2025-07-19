Выборы в Украине будут после войны, но Рада уже готовится, - Стефанчук

Выборы в Украине будут только после завершения действия военного положения. Но Верховная Рада уже готовится к предстоящим выборам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, которого цитирует "Новости.Live".

"Есть конституционное ограничение - (запрет, - ред.) проведение в один день. Но есть финансовые вещи - более финансово предусмотрительно провести одни выборы, или отдельно. Это куча вопросов, на которые мы должны дать ответ... Мы работаем, мы его (закон, - ред.) сейчас не активизируем, потому что любые такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра", - сказал он.

Стефанчук добавил, что среди таких вызовов - голосование военных, которые находятся на передовой, и украинцев за рубежом, участие иностранных наблюдателей, финансовая поддержка выборов.

Как отметил спикер, Рада сейчас работает над подготовкой выборов, чтобы ответить на будущие вызовы.

Выборы в Украине

Напомним, что по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. По данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.

В Офисе президента неоднократно опровергали слухи, которые распространялась в медиа о подготовке выборов.

В интервью РБК-Украина спикер ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.

Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие одноразового специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.

Больше о возможных выборах и о чем договариваются украинские политики - в материале РБК-Украина.

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