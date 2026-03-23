Вибори в Угорщині: Мадяр хоче переписати конституцію, щоб очистити владу від Орбана

23:01 23.03.2026 Пн
Опозиція прагне отримати більшість для перезавантаження влади
aimg Марія Науменко
фото: лідер угорської опозиції Петер Мадяр (Getty Images)

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги на парламентських виборах планує переписати конституцію і усунути ключових союзників прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виступаючи на передвиборчому мітингу, він закликав виборців забезпечити його партії дві третини місць у парламенті, що дозволить ухвалювати закони без підтримки опозиції.

Описуючи Орбана та його соратників як "мафію", Мадяр заявив, що у разі, якщо він забезпечить собі абсолютну більшість, будуть звільнені керівники ключових державних інституцій, зокрема президент, очільники верховних судів, генеральний прокурор, а також керівники антимонопольного органу та державної аудиторської служби.

За його словами, ці посадовці не виконують своїх обов’язків і діють у політичних інтересах чинної влади.

"Ми відновимо верховенство права та демократичний плюралізм", - наголосив Мадяр.

За даними незалежних опитувань, його партія має перевагу, однак поки невідомо, чи вистачить цього для перемоги з конституційною більшістю.

Зв'язки чинної влади Угорщини з Росією

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомило, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто регулярно передавав інформацію російській стороні після засідань ЄС.

За даними видання, він контактував із Москвою під час перерв у зустрічах, інформуючи про перебіг дискусій у Брюсселі.

Європейська комісія очікує від уряду Угорщини пояснень щодо можливого витоку конфіденційної інформації.

Також повідомлялося про можливі плани російських спецслужб інсценувати замах на Віктора Орбана перед виборами з метою вплинути на результати голосування.

В уряді Угорщини ці дані відкинули, назвавши їх "проукраїнською пропагандою" і заперечивши будь-які зв’язки з російськими спецслужбами.

