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Вибори в Туреччині: екс-кандидат в президенти оголосив про підтримку Ердогана

Фото: Сінан Оган (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній кандидат у президенти Туреччини від "Альянсу ATA" Сінан Оган підтримає кандидатуру чинного лідера країни Реджепа Таїпа Ердогана у другому турі виборів, який відбудеться 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Зазначимо, що Оган у першому турі виборів президента Туреччини набрав 5,2% голосів.

Він заявив, що після цього його команда провела переговори з Ердоганом, аби узгодити їхні

"

Вибори президента Туреччини

14 травня в Туреччині пройшов перший тур виборів президента. За його результатами, Ердоган набрав 49,24% голосів, а лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - 45,07% голосів.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% голосів плюс один, то на країну чекає другий тур, який відбудеться 28 травня. Зазначимо, що у Туреччині вперше відбудеться другий тур президентських виборів.

Більше про те, як пройшов перший тур виборів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна аналізувало, як результат виборів у Туреччині може вплинути на нашу державу.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган