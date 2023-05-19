У Туреччині оприлюднили остаточні результати першого туру виборів президента
Вища виборча комісія Туреччини підрахувала остаточні результати першого туру президентських виборів. Перше місце посів глава держави Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
За даними результатів першого туру, Ердоган набрав 49,24% голосів. Друге місце зайняв його головний конкурент на виборах, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу з 45,07% голосів.
Другий тур
Варто зауважити, що оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, у Туреччині пройде другий тур між Ердоганом та Киличдароглу. Він відбудеться у неділю, 28 травня.
Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Енер раніше зазначав, що у країні вперше відбудеться другий тур президентських виборів. До цього главу держави обирали одразу.
При цьому Ердоган залишається впевненим у своїй перемозі, як і його уряд. Наприклад, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що турецька опозиція вже усвідомлює свою поразку на виборах.
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