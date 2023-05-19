ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Туреччині оприлюднили остаточні результати першого туру виборів президента

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 18:46
У Туреччині оприлюднили остаточні результати першого туру виборів президента Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його конкурент на виборах Кемаль Киличдароглу (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вища виборча комісія Туреччини підрахувала остаточні результати першого туру президентських виборів. Перше місце посів глава держави Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За даними результатів першого туру, Ердоган набрав 49,24% голосів. Друге місце зайняв його головний конкурент на виборах, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу з 45,07% голосів.

Другий тур

Варто зауважити, що оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, у Туреччині пройде другий тур між Ердоганом та Киличдароглу. Він відбудеться у неділю, 28 травня.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Енер раніше зазначав, що у країні вперше відбудеться другий тур президентських виборів. До цього главу держави обирали одразу.

При цьому Ердоган залишається впевненим у своїй перемозі, як і його уряд. Наприклад, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що турецька опозиція вже усвідомлює свою поразку на виборах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Президентські вибори Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів