У Туреччині оприлюднили остаточні результати першого туру виборів президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

За даними результатів першого туру, Ердоган набрав 49,24% голосів. Друге місце зайняв його головний конкурент на виборах, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу з 45,07% голосів.

Другий тур

Варто зауважити, що оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, у Туреччині пройде другий тур між Ердоганом та Киличдароглу. Він відбудеться у неділю, 28 травня.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Енер раніше зазначав, що у країні вперше відбудеться другий тур президентських виборів. До цього главу держави обирали одразу.

При цьому Ердоган залишається впевненим у своїй перемозі, як і його уряд. Наприклад, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що турецька опозиція вже усвідомлює свою поразку на виборах.