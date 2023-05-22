RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выборы в Турции: экс-кандидат в президенты объявил о поддержке Эрдогана

Фото: Синан Оган (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший кандидат в президенты Турции от Альянса ATA Синан Оган поддержит кандидатуру действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов, который состоится 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Отметим, что Оган в первом туре выборов президента Турции набрал 5,2% голосов.

Он заявил, что после этого его команда провела переговоры с Эрдоганом для того, чтобы согласовать их

"

Выборы президента Турции

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. По его результатам, Эрдоган набрал 49,24% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу - 45,07% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов плюс один, то страну ждет второй тур, который состоится 28 мая. Отметим, что в Турции впервые пройдет второй тур президентских выборов.

Больше о том, как прошел первый тур выборов - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина анализировало, как результат выборов в Турции может повлиять на наше государство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган