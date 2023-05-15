Бракує 0,5%. Як пройшли вибори для Ердогана і чому на Туреччину чекає другий тур

На виборах 14 травня в Туреччині ані чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, ані його головний опонент Кемаль Киличдароглу не набрали достатньої кількості голосів для перемоги в першому турі. Таким чином переможець визначиться на голосуванні 28 травня.

РБК-Україна наводить головне про вибори у Туреччині на цей момент.

Проміжні результати

За даними Вищої виборчої комісії, станом на 16:00 підраховано 99,87% голосів, понад мільйон бюлетенів визнано недійсними. Голоси розподілилися так:

Реджеп Таїп Ердоган - 49,5% (майже 26,86 млн)

Кемаль Киличдароглу (кандидат від об'єднаної опозиції "Стіл шести") - 44,89% (24,43 млн)

Сінан Оган (кандидат від Альянсу ATA) - 5,17% (2,8 млн)

Мухаррем Індже (лідер партії "Батьківщина", знявся за кілька днів до голосування) - 0,44% (235,6 тисяч)

Фото: результати виборів (інфографіка hurriyet.com)

Турецькі ЗМІ пишуть про рекордну явку з 2000 року, але наводять різні цифри. За даними Hurriyet, участь у виборах взяли 86,28%, за даними TRT Haber - 88,84%. Опозиція називає ще більші цифри - 93,6%.

При цьому опозиція впевнена, що ЗМІ перекручують дані. Зокрема, мер Стамбула Екрем Імамоглу заявляє про те, що, за їхніми даними, Киличдароглу нібито набирає 53,87% голосів і перемагає у першому турі. У схожому дусі виступив мер Анкари Мансур Яваш.

За словами голови Вищої виборчої комісії Ахмета Єнера, збір даних триває. За кордоном підраховано трохи більше 84%. Остаточні результати буде оголошено 19 травня.

Але вже у другій половині дня виборчком оголосив, що 28 травня відбудеться другий тур.

Оновлено на 16:20

Згідно з заявою Єнера, вже підраховано 100% голосів усередині країни. Попередні результати такі:

Реджеп Тайіп Ердоган - 49,51%

Кемаль Киличдароглу - 44,88%

Сінан Оган - 5,17%

Мухаррем Індже - 0,44%.

Як голосували за Ердогана та Киличдароглу

Ердоган лідирує із самого початку підрахунку голосів. Після обробки половини бюлетенів він набирав понад 50%, чого було достатньо для перемоги у першому турі. Однак з підрахунком у великих містах із великим населенням розрив між ним та Киличдароглу скорочувався.

Станом на зараз вже видно, що великі міста демонструють перемогу опозиції. Зокрема, Кемаль Киличдароглу набирає 48,55% у Стамбулі, 63,29% в Ізмірі, 47,31 в Анкарі та 53,13% в Анталії. Більшість голосів він також набирає в провінції Хатай, що найбільш постраждала від лютневого землетрусу.

Фото: інфографіка голосування в регіонах Туреччини: червоний колір - за Киличдароглу, помаранчевий - за Ердогана (hurriyet.com)

Ердогану вдалося обійти суперника з результатом 51,47% у Бурсі. Традиційно за нього голосують здебільшого сільські провінції.

Що стосується закордонних дільниць, то, як зазначає Anadolu з посиланням на виборчу комісію, більше половини виборців підтримали Ердогана. Чинний президент перемагає на дільницях у Німеччині, Франції, Австрії, Нідерландах, Бельгії та інших європейських країнах, а також в Азербайджані, Узбекистані, Ірані, Пакистані. Його суперник Киличдароглу заручився підтримкою турків у Великій Британії, Італії, Іспанії, Греції, США, Китаї, Росії та Японії.

Що кажуть кандидати

Ердоган на мітингу перед прихильниками в Анкарі пообіцяв поважати рішення виборців, хоч би яким воно було.

"Хоча остаточних даних поки що немає, можу сказати, що ми з явним відривом лідируємо... Якщо наша країна обрала другий тур, ми це теж вітатимемо", - заявив він з балкону штаб-квартири правлячої Партії справедливості та розвитку.

Він також зазначив, що розраховує на голоси турецької діаспори. Зазначимо, 2018 року він набрав близько 60% на закордонних дільницях.

Кемаль Киличдароглу говорить про те, що зможе обійти Ердогана у другому турі.

"Незважаючи на всю свою брехню та нападки, Ердоган не отримав бажаного результату… Якщо буде оголошено другий тур, ми обов'язково виграємо. Воля до змін у суспільстві понад 50%", - додав він.

Очевидно, багато залежатиме від того, кому віддадуть перевагу виборці лідера Сінана Огана. Сам він стверджує, що готовий підтримати Киличдароглу, але якщо об'єднана опозиція виключить прокурдську Демократичну партію народів (ДПН) з політичної системи. Як пише Al Jazeera, у курдському Діярбакірі опозиційний кандидат набирає близько 72%.

Фото: Кемаль Киличдароглу вірить у перемогу у другому турі (GettyImages)

Враховуючи результат Огана понад 5%, його підтримка може стати величезною підмогою як для Ердогана, так і для Киличдароглу. На думку директора турецьких досліджень у Вашингтонському інституті близькосхідної політики (США) Сонера Чагаптая, голоси Огана матимуть вирішальне значення.

"Він набрав достатньо голосів, щоб позбавити будь-якого з кандидатів перемоги в першому турі, що, ймовірно, приведе до повторного голосування", - зазначив він і додав, що обидва фаворити спробують схилити Огана на свій бік, але у консервативного Ердогана більше шансів.

Другий тур виборів президента пройде вперше

Напередодні виборів 14 травня майже всі соціологічні опитування допускали можливість другого туру, але при цьому багато хто віддав перше місце в гонці Киличдароглу, а не Ердогану.

Агентство Al Jazeera з посиланням на аналітиків прогнозує перемогу Ердогана у другому турі, оскільки його опоненту за два тижні буде складно подолати розрив у п'ять процентних пунктів.

Зазначимо, другий тур пройде вперше у рамках нової виборчої системи Туреччини, яка перейшла до президентської республіки у 2018 році.

Вибори 1989, 1993, 2000 та 2007 років проходили у три тури, але тоді президентів обирали члени парламенту. На всенародному голосуванні у 2014 та 2018 роках Ердоган здобув перемогу у першому турі з результатом 51,79 та 52,59% відповідно.

Детальніше про ситуацію та розклади читайте у матеріалі РБК-Україна "Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу".